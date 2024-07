Stellantis anuncia recall de 330 mil carros nos EUA por problema de airbag

A Stellantis anunciou recall de mais de 330 mil veículos nos Estados Unidos devido a um possível defeito que pode impedir a ativação de um airbag, anunciou a companhia nesta quarta-feira (10).

Um sensor do cinto de segurança "pode estar mal conectado, impedindo que o airbag do assento dianteiro infle como o previsto", disse a Administração Nacional de Segurança do Tráfego em Rodovias (NHTSA).

"Um airbag do assento dianteiro que não infla como o previsto pode aumentar o risco de lesões em caso de acidente", acrescenta.