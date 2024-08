Nissan lança câmera de ré para Versa Sense

A linha de acessórios originais Nissan ganha mais uma opção para o modelo Versa. A versão Sense do sedã passa a contar com a câmera de ré, equipamento que ajuda a reduzir danos ao veículo e oferece mais segurança às pessoas nas manobras. O acessório tem preço sugerido de R$ 660, podendo variar de acordo com a tributação de cada estado.

Fornecido pela grupo Quantum e homologado pela engenharia da Nissan Brasil, o acessório transmitirá imagens coloridas da área traseira do veículo, melhorando assim a visibilidade e a segurança durante as manobras de marcha ré e facilitando a detecção de obstáculos.

O equipamento é projetado para funcionar em diversas condições climáticas, sendo resistente à água. Além disso, a câmera possui um design compacto, que se integra ao veículo.