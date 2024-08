Haval H6 puxa vendas e GWM bate recorde no Brasil

O GWM Haval H6 foi líder de vendas nas categorias híbridos, eletrificados e premium. O modelo ORA 03 se destaca nas vendas no mesmo período, consolidando-se Top 3 do segmento de elétricos

Na categoria dos híbridos, foram comercializadas 2.786 unidades do Haval H6, seguidos por BYD Song (2.138) e Toyota Corolla Cross (1.267).

No mesmo período, a linha Haval H6 atingiu a liderança dos três principais segmentos dos quais participa: híbridos, eletrificados e premium (veículos acima de R$ 300 mil).

A GWM alcançou recorde histórico de vendas no Brasil em julho de 2024 com 3.184 emplacamentos. O maior volume havia sido em dezembro de 2023, de 2.795 unidades. Com este resultado, a montadora ficou à frente de marcas de renome como Peugeot, Ram, Mitsubishi, BMW e Volvo.

Dos elétricos, a linha GWM ORA 03 se consolidou na posição Top-3, com 398 unidades vendidas em julho.

No segmento Premium, mais uma vez o Haval H6 se destacou, com 605 unidades da versão GT comercializadas . Na sequência, aparecem BMW X1 (415), BMW 320i (332) e Audi Q3 (256) e Volvo XC60 (256).

Entre os eletrificados, o Haval H6 também foi líder de vendas, com 2.786 unidades, ficando à frente do BYD Song (2.138) e BYD Dolphin Mini (1.466).

O Haval H6 PHEV19 (de R$ 239 mil) está posicionado entre o H6 HEV2 (R$ 216 mil) e o H6 PHEV34 (R$ 281 mil). A nova versão do SUV traz potência e torque combinados de 326 cv e 530 Nm, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos.

Diego Fernandes, COO da GWM Brasil, atribui o bom resultado às vendas do H6 PHEV19, lançado há apenas dois meses no mercado nacional. "Isso prova que foi uma decisão acertada da autotech trazer esta nova versão, que combina desempenho, tecnologia e experiência de eletrificação a um preço acessível para a categoria", destaca.

Novo canal de vendas

Denominada "Loja GWM", toda a linha da montadora, a partir de julho, começou a ser disponibilizada na própria e-commerce, disponível no aplicativo My GWM e no site da empresa.

Outro diferencial é a possibilidade de acompanhar todo o processo da compra do veículo adquirido, desde o pedido até a chegada do carro à concessionária. E, por ser digital, a compra pode ser feita em qualquer dia e horário, mesmo quando as concessionárias estão fechadas. O novo canal de vendas online oferece visualização 3D Interativa.