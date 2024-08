Novo Peugeot 2008 vem equipado com motor Fiat e parte de R$ 119,9 mil

Exposição do novo Peugeot 2008 Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Prestes a completar dez anos no mercado brasileiro, o Peugeot 2008 ganha novas versões para 2025. O SUV mudou a cara e o coração. O novo visual é disruptivo em relação aos modelos anteriores e a motorização, embora já disponível no mercado, é uma das principais novidades. O compacto chega em três configurações, partindo de R$ 119,9 mil. A silhueta do carro em nada lembra a versão 2024, caracterizada por uma saliência mais acentuada no teto entre os eixos frontal e traseiro. O carro transparece mais robustez e modernidade logo à primeira vista. O visual novo, embora não radicalize na comparação com os concorrentes, representa uma mudança profunda no desenho da versão anterior, testada pelo O POVO no começo deste ano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A linha 2025 conta com três versões: Active, Allure e GT. O modelo intermediário é vendido a R$ 129,9 mil e o topo de linha chega a R$ 149,9 mil.Todos são equipados com motor T200 turbo flex 1.0, o mesmo utilizado em carros da Fiat, como o Pulse, a Strada e o Fastback. Antes, o SUV tinha motor THP 270, desenvolvido em parceria com a BMW.

A nova motorização, segundo a Peugeot, garante a melhor performance no grupo dos SUVs compactos disponíveis no Brasil. A velocidade máxima é de 195 km/h, superando concorrentes como o Volkswagen T-Cross (187 km/h), Hyundai Creta (180 km/h) e Chevrolet Tracker (177 km/h). Na aceleração de 0-100 km/h, o carro da Peugeot bate 10,1 segundos, compartilhando a liderança com o rival da Volks. Equipado com três cilindros, o motor gera 130 cv a 20,4 kgfm de torque, entregando três modos de condução: manual (com sete velocidades), sport (mais potente) e drive (mais econômico). A incorporação de um motor já consolidado no novo 2008 é a estratégia do Grupo Stellantis — dono da Peugeot, Fiat, Jeep e Citroen — para ganhar mais competitividade e avançar no mercado de SUVs, um dos segmentos que mais cresce em vendas.

Motor do novo Peugeot 2008 Crédito: Pedro Bicudo De 2018 a 2013, a fatia de mercado dos compactos em relação aos emplacamentos gerais subiu de 20,5% para 35,7%, segundo dados da inteligência Stellantis. “Para disputar nesse mercado, não poderíamos lançar qualquer produto. O novo (Peugeot) 2008 é aquele que representa tudo que temos de melhor. Traz o que há de mais versátil em um único produto”, ressaltou a vice-presidente da Peugeot para a América do Sul, Fabiana Figueiredo. Apesar de ser novidade no Brasil, a linha 2025 do Peugeot 2008 já roda na Europa desde o primeiro semestre deste ano. O modelo lançado pela marca é exatamente o mesmo europeu, com a diferença de que o carro importado para o Brasil será produzido na Argentina, na fábrica de El Palomar, ao lado do irmão 208, deixando de ser fabricado na planta de Porto Real (RJ).

Custo-benefício

Para ganhar mais mercado, o novo 2008 faz aposta agressiva na relação custo-benefício. A começar pelo preço. A versão GT, na casa dos R$ 150 mil, fica posicionada na faixa de valores dos modelos de entrada dos principais concorrentes. O Chevrolet Tracker 2024, por exemplo, parte de R$ 141,9 mil, enquanto o T-Cros 2025 não sai por menos de R$ 142,9 mil. Novo Peugeot 2008 Crédito: Pedro Bicudo Exposição do novo Peugeot 2008 Crédito: Luciano Cesário/O POVO O consumo de combustível é outro ativo na gama de iscas para o consumidor médio. Segundo a francesa, o novo SUV roda até 12,3 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada. Com etanol, os números são mais modestos: 8,6 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada.

No geral, o carro é mais econômico do que a versão anterior, cujo consumo era de 7,8 km/l com etanol e 11,2 km/l com gasolina na cidade. Na estrada, 9,1 km/h no etanol e 12,9 km/l na gasolina. Identidade visual

O Peugeot 2008 será o primeiro carro da montadora no Brasil a incorporar a o novo brasão da marca, destacado ao centro da grade frontal. Outra novidade é a assinatura luminosa que representa três garras de um leão integrada nas inserções do para-choque, um traço que crava distinção dos rivais e exprime certo grau de sofisticação e modernidade. Na lateral, o destaque fica por conta das rodas de liga-leve diamantadas de 17”, dotadas de um desenho chamativo que recebe o novo emblema da marca ao centro. As capas dos retrovisores e as barras do teto são em preto brilhante.

Tecnologia O painel de instrumentos digital ganhou nova posição, ao nível dos olhos, por cima do volante, com novo design, tela de 10” e alta definição. As versões Active e Allure contam com painel digital 2D, novidade na gama da linha 2025. Para a versão GT, o sistema adiciona painel digital 3D e tecnologia holográfica. A central multimídia veio bem maior, passando de 7” para 10,3”, com uma leve inclinação lateral para o motorista. A ideia é proporcionar exclusividade para quem está ao volante. Com função touchscreen, a tela tem respostas semelhantes às de um smartphone, com foco na experiência de uso mais intuitiva. Roda do novo Peugeot 2008 Crédito: Pedro Bicudo Volante e painel do novo Peugeot 2008 Crédito: Pedro Bicudo