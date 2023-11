Fiat Mobi atinge a marca de meio milhão de unidades produzidas

Repórter Anuário do Ceará

No último mês de setembro, foram mais de 6 mil emplacamentos, o que colocou o modelo como sétimo veículo mais vendido do Brasil

De acordo com a Fiat, o nome "Mobi" surge de um estudo aprofundado da marca sobre a vida nas cidades e o desejo de criar um carro que fosse um verdadeiro aliado da mobilidade urbana.

No acumulado do ano o Mobi tem quase 52 mil unidades comercializadas e está na sexta posição. Além disso, o modelo é exportado para outros 12 países da América Latina.

O termo é diretamente relacionado à vocação do carro à mobilidade, enfatizando a capacidade do veículo de se mover com facilidade nas áreas urbanas.

Fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o Mobi foi apresentado como novo conceito automotivo. O seu consumo de combustível é um dos mais baixos entre os veículos projetados e produzidos no Brasil.

O Mobi é o único hatch de sua categoria capaz de rodar mais de 700 km com um tanque de combustível graças às recentes evoluções técnicas do seu motor Fire. Ele pode rodar até 15 km/l com gasolina, segundo o Programa de Etiquetagem Veicular.