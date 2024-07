Hyundai HB20 é o veículo mais vendido do Brasil em junho

Entre as mudanças do HB20, ocorridas em maio deste ano, se destaca o sensor de estacionamento traseiro e a função one touch nos quatro vidros e rodas de liga leve de 16”, com acabamento cinza na versão Comfort Plus TGDI AT.

Após as recentes novidades nas versões 2024-2025, o Hyundai HB20 se tornou o veículo mais vendido do Brasil em junho, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O modelo, fabricado em Piracicaba (SP), registrou 9.760 emplacamentos no mês.

A versão Limited Plus recebeu iluminação no porta-malas, enquanto a Comfort Plus MT ganhou função one touch nos quatro vidros e a opção de entrada do HB20, a Sense, passou a vir com chave tipo canivete, alarme perimétrico e rodas de 15”.

No varejo, SUV Creta é destaque

No ranking do varejo, quando são consideradas as vendas ao consumidor final e descartadas as unidades comercializadas para empresas, como locadoras e frotas, outro modelo da Hyundai, o SUV Creta, fechou o mês de junho com 4.666 emplacamentos e segue na liderança geral no acumulado do ano com 25.456 unidades comercializadas para o cliente final. No ano passado, o Creta foi o primeiro SUV a assegurar a liderança geral do varejo brasileiro ao longo do ano inteiro.