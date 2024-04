Hyundai reduz preços do Creta e HB20 durante o mês de março

Os novos Hyundai HB20 e Hyundai HB20S se aliaram a campanha. As versões Comfort Plus 1.0 MT e Comfort Plus 1.0 TGDI AT aparecem com desconto de R$ 4 mil.

O Creta Limited Safety sai da casa dos quase R$ 150 mil para R$ 139.990. O modelo também está com R$ 9 mil de valorização no usado oferecido pelos clientes interessados nas versões Comfort Plus, Platinum Safety e N Line do SUV produzido em Piracicaba, no estado de São Paulo.

Valorização dos usados

Para o HB20 versão Limited Plus, o usado apresentado na troca valorizou R$ 10 mil até o dia 31 de março.

As versões Platinum, Platinum Safety e Platinum Plus, tanto do hatch Carro que apresenta em seu bagageiro uma porta, e não uma tampa. quanto do sedã, oferecem R$ 7,5 mil de valorização do usado oferecido na troca.

Com exceção dos modelos Platinum, Platinum Safety e Platinum Plus, do HB20 e HB20S, HB20 hatch Comfort Plus 1.0 TGDI MT e Creta Action, todos os demais contam com a opção de juro zero no financiamento, em condição não cumulativa aos bônus.