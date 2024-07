Jeep cresce participação de mercado em junho após melhor volume de emplacamentos do ano

Marca cresceu 16,8% no volume de emplacamentos comparado ao mês anterior

Junho representou um mês de crescimento nas vendas da marca Jeep no Brasil em 2024. No mês, 10.101 veículos foram comercializados, garantindo aumento de 16,8% no volume em relação ao mês anterior.

Em junho, a marca alcançou 13,5% de participação no segmento de SUVs, ampliando 1,3 p.p. em relação a maio. Ao longo do primeiro semestre, a marca registou 53.854 emplacamentos. É o segundo mês consecutivo que a marca aumenta participação de mercado no País.



O modelo Compass garantiu 22.808 unidades comercializadas e 29,2% de participação no segmento durante os seis primeiros meses do ano. Sendo assim, o Compass se tornou líder dos SUVs médios nos seis primeiros meses do ano.