Fiat Cronos teve 200 mil unidades vendidas em seis anos

O Cronos está disponível em dez países da América Latina. A Fiat atrela o design, o interior espaçoso, acabamento, e o maior porta-malas do segmento (525 litros) presente no veículo como os pontos que agradam os consumidores.

O mês de abril foi considerado pela marca o melhor do ano até então, chegando a cerca de 3.400 carros vendidos com 17,6% de segment share entre os B-Sedãs. Já no acumulado de 2024, são mais de 9.800 veículos. Em 2023, o modelo teve um aumento de 22% nas vendas em relação ao ano anterior.

Além disso, ainda conforme a italiana, este é o sedã automático mais econômico do Brasil em uso urbano com câmbio CVT aliado ao motor Firefly 1.3. É também o sedã com motor 1.0 aspirado mais econômico do país em uso urbano com o consagrado motor Firefly.