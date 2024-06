Ford Mustang GT3 participa das 24 horas de Le Mans neste final de semana

A 92ª edição da prova acontece no Circuito de La Sarthe, na França, já com lotação esgotada

Sessenta anos depois de ser revelado ao mundo, o Ford Mustang de sétima geração disputa neste final de semana, 15 e 16 de junho (sábado e domingo, respectivamente), a maior corrida de resistência do mundo: as 24 horas de Le Mans. A 92ª edição da prova acontece no Circuito de La Sarthe, na França, já com lotação esgotada.

A equipe corre com três Mustangs GT3 na categoria LMGT3, que reúne mais de 20 participantes. O carro nº 77 será pilotado por Ryan Hardwick, Ben Baker e Zacharie Robichon, e o nº 88 terá Giorgio Roda, Dennis Olsen e Mikkel O. Pedersen no cockpit. O carro nº 44, anunciado no mês passado, será compartilhado por Christopher Mies, John Hartshorne e Ben Tuck.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas cinco meses após do lançamento, ele estreou com sucesso nas pistas no Tour de France de 1964. Desde então, coleciona vitória em diferentes categorias, como NASCAR, NHRA, IMSA, Supercars da Austrália e Formula Drift.