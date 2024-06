Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coup é vendido sob encomenda por R$ 694.900,00

Ele é equipado com motor a gasolina de 421 cv assinado individualmente, além de ser eletrificado com uma rede de 48V e sistema de gerador de partida integrado (ISG), tendo uma potência adicional de 14 cv.

A Mercedes-Benz Cars & Vans do Brasil confirma a chegada do Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coup por valor sugerido de R$ 694.900,00. É necessário encomendar nas concessionárias da marca do País.

O automóvel também conta com sistema de tração integral 4MATIC, suspensão AMG RIDE CONTROL com amortecimento adaptativo ajustável, uma transmissão de troca rápida de nove velocidades e eixo traseiro direcional em até 4,5°.

O design externo possui grade do radiador específica da AMG com lâmina verticais, spoiler dianteiro com acabamento cromado, painéis laterais integrados, além de duas ponteiras de escapamento redondas, acabamento em trama metálica e um spoiler na tampa do porta-malas. O interior do modelo é marcado pelos bancos esportivos AMG em couro.