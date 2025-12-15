5 celulares bons e baratos para dar de presente no Natal

Veja 5 celulares bons e baratos para dar de presente no NatalFestividades de fim ano podem ser o momento ideal para comprar um celular novo. Conheça modelos bons e baratos para comprar no Natal
Com a chegada do Natal, a busca por celulares bons e baratos ganha força entre quem quer presentear sem comprometer o orçamento.
O mercado oferece uma variedade de modelos de entrada e intermediários que entregam desempenho para tarefas do dia a dia, como redes sociais, aplicativos de mensagens, streaming e fotos ocasionais.
Esses modelos de linhas mais econômicas costumam agradar tanto quem vai comprar o primeiro celular quanto quem deseja trocar de aparelho sem gastar tanto.
Com promoções típicas do fim de ano, o Natal é aquele momento estratégico para encontrar bons smartphones com ótimo custo-benefício, transformando o presente em um item útil e duradouro.
A seguir, veja uma lista de modelos bons e baratos de celulares:
Celulares na Amazon: Modelos bons e baratos em promoção
A aba da Amazon possui uma divisão para ajudar na compra de celulares. Eles dividem os modelos entre as categorias Básico, Trabalho, Jogos, Foto e Vídeo, Redes Sociais e Acessibilidade para ajudar na escolha conforme os requisitos específicos do consumidor.
Além disso, a plataforma conta com uma divisão por orçamento, dividindo os modelos por faixas de preço específicas. Para a seleção foram considerados modelos de até 2 mil reais.
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 - 256GB
Quanto: R$1.195,98 (Com desconto de R$ 100 com cupom VEMNATAL)
Onde: Amazon
Smartphone Samsung Galaxy A15 - 128GB
Quanto: de R$ 1.199 por 789,00 (desconto de 34%)
Onde: Amazon
Smartphone Samsung Galaxy A06 - 128GB
Quanto: de R$ 899,0 por R$769,90 (desconto de 14%)
Onde: Amazon
Smartphone Motorola Moto g35 - 128GB
Quanto: de R$ 1.499,00 por R$779,00 (desconto de 48%)
Onde: Amazon
Smartphone Xiaomi Poco C85 - 256GB
Quanto: de R$ 999,00 por R$915,00 (desconto de 8%)
Onde: Amazon