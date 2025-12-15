Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

5 celulares bons e baratos para dar de presente no Natal

Veja 5 celulares bons e baratos para dar de presente no Natal

Festividades de fim ano podem ser o momento ideal para comprar um celular novo. Conheça modelos bons e baratos para comprar no Natal
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Com a chegada do Natal, a busca por celulares bons e baratos ganha força entre quem quer presentear sem comprometer o orçamento.

O mercado oferece uma variedade de modelos de entrada e intermediários que entregam desempenho para tarefas do dia a dia, como redes sociais, aplicativos de mensagens, streaming e fotos ocasionais.

Esses modelos de linhas mais econômicas costumam agradar tanto quem vai comprar o primeiro celular quanto quem deseja trocar de aparelho sem gastar tanto.

Com promoções típicas do fim de ano, o Natal é aquele momento estratégico para encontrar bons smartphones com ótimo custo-benefício, transformando o presente em um item útil e duradouro.

A seguir, veja uma lista de modelos bons e baratos de celulares:

Celulares na Amazon: Modelos bons e baratos em promoção

A aba da Amazon possui uma divisão para ajudar na compra de celulares. Eles dividem os modelos entre as categorias Básico, Trabalho, Jogos, Foto e Vídeo, Redes Sociais e Acessibilidade para ajudar na escolha conforme os requisitos específicos do consumidor.

Além disso, a plataforma conta com uma divisão por orçamento, dividindo os modelos por faixas de preço específicas. Para a seleção foram considerados modelos de até 2 mil reais.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 - 256GB

Quanto: R$1.195,98 (Com desconto de R$ 100 com cupom VEMNATAL)

Onde: Amazon

Smartphone Samsung Galaxy A15 - 128GB

Quanto: de R$ 1.199 por 789,00 (desconto de 34%)

Onde: Amazon

Smartphone Samsung Galaxy A06 - 128GB

Quanto: de R$ 899,0 por R$769,90 (desconto de 14%)

Onde: Amazon

Smartphone Motorola Moto g35 - 128GB

Quanto: de R$ 1.499,00 por R$779,00 (desconto de 48%)

Onde: Amazon

Smartphone Xiaomi Poco C85 - 256GB 

Quanto: de R$ 999,00 por R$915,00 (desconto de 8%)

Onde: Amazon

