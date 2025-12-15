5 celulares bons e baratos para dar de presente no Natal

Natal pode ser o momento ideal para trocar de celular. Veja ofertas de modelos bons e baratos / Crédito: Reprodução/Pexels

Com a chegada do Natal, a busca por celulares bons e baratos ganha força entre quem quer presentear sem comprometer o orçamento. O mercado oferece uma variedade de modelos de entrada e intermediários que entregam desempenho para tarefas do dia a dia, como redes sociais, aplicativos de mensagens, streaming e fotos ocasionais.

Esses modelos de linhas mais econômicas costumam agradar tanto quem vai comprar o primeiro celular quanto quem deseja trocar de aparelho sem gastar tanto. Com promoções típicas do fim de ano, o Natal é aquele momento estratégico para encontrar bons smartphones com ótimo custo-benefício, transformando o presente em um item útil e duradouro. A seguir, veja uma lista de modelos bons e baratos de celulares:

Celulares na Amazon: Modelos bons e baratos em promoção A aba da Amazon possui uma divisão para ajudar na compra de celulares. Eles dividem os modelos entre as categorias Básico, Trabalho, Jogos, Foto e Vídeo, Redes Sociais e Acessibilidade para ajudar na escolha conforme os requisitos específicos do consumidor. Além disso, a plataforma conta com uma divisão por orçamento, dividindo os modelos por faixas de preço específicas. Para a seleção foram considerados modelos de até 2 mil reais. Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 - 256GB Quanto: R$1.195,98 (Com desconto de R$ 100 com cupom VEMNATAL)

Onde: Amazon Smartphone Samsung Galaxy A15 - 128GB Quanto: de R$ 1.199 por 789,00 (desconto de 34%) Onde: Amazon