Por que a inteligência artificial não conseguia imaginar uma mulher como eu — até agora

Jessica Smith Quando Jess Smith carregou uma foto sua em um gerador de imagens por inteligência artificial (IA) no verão, ela não esperava passar por um experimento social. A ex-nadadora paralímpica australiana queria incrementar seu retrato e carregou uma foto sua de corpo inteiro. E avisou especificamente a ferramenta que faltava uma parte do seu braço esquerdo, abaixo do cotovelo.

Mas o ChatGPT não conseguia criar a imagem que ela pedia. E, apesar de diversos pedidos, os resultados foram praticamente os mesmos: uma mulher com dois braços ou com um dispositivo metálico, representando uma prótese. Smith perguntou à IA por que era tão difícil criar a imagem que ela pediu. A resposta foi que não havia dados suficientes para trabalhar. "Foi uma percepção importante para mim que, é claro, a IA é um reflexo do mundo em que vivemos hoje e do nível de desigualdade e discriminação existente", afirma ela. Até o início de outubro, Smith não conseguia criar uma imagem de si própria. Mas, depois que a BBC perguntou ao ChatGPT o motivo da dificuldade, ela tentou novamente e conseguiu.

Smith ficou surpresa ao descobrir que, agora, o chatbot consegue produzir um retrato preciso de uma mulher com um só braço, como ela. "Oh, meu Deus, funcionou, é incrível que ele tenha sido finalmente atualizado", conta ela à BBC. "É um grande avanço." Jessica Smith Jess Smith descobriu que o ChatGPT, agora, consegue gerar sua imagem com precisão Talvez não pareça grande coisa, mas este é um ponto importante para milhões de pessoas com deficiência.

"A representação na tecnologia significa não ser visto apenas como uma reflexão tardia, mas como parte do mundo que está sendo construído", afirma Smith. "A IA está evoluindo e, quando ela evoluir com base na inclusão, todos nós nos beneficiaremos. É mais do que um progresso tecnológico, é um progresso da humanidade." Um porta-voz da OpenAI, responsável pelo ChatGPT, declarou que, recentemente, a empresa "fez melhorias significativas" do seu modelo de geração de imagens.

"Sabemos que os desafios permanecem, particularmente em termos de representação justa, e estamos trabalhando ativamente para melhorar isso, incluindo o refinamento dos nossos métodos pós-treinamento e acrescentando novos exemplos com diversidade, para ajudar a reduzir o viés ao longo do tempo", informou a empresa. Naomi Bowman A IA editou o olho de Naomi Bowman, mesmo sem que ela pedisse a alteração Embora a IA, agora, reconheça a deficiência de Smith, Naomi Bowman ainda vivencia um problema similar. Ela só tem visão de um olho e pediu ao ChatGPT para omitir o fundo de uma fotografia. A IA fez a alteração, mas também "mudou completamente o meu rosto e igualou meus olhos".