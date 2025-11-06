Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Humanidade vive momento 'crucial' para o planeta, diz príncipe William em Belém

Humanidade vive momento 'crucial' para o planeta, diz príncipe William em Belém

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A cúpula climática COP30 em Belém, no Pará, representa um momento crucial para o planeta, que exige "coragem" e comprometimento de todas as nações, disse o príncipe William da Inglaterra aos líderes mundiais reunidos antes do evento na Cúpula de Líderes, nesta quinta-feira (6).

"Estamos reunidos aqui hoje, no coração da Amazônia, em um momento crucial da história da humanidade. Um momento que exige coragem, cooperação e um compromisso inabalável com o futuro do nosso planeta", declarou o dignitário britânico em Belém.

np/klm/dg/db/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar