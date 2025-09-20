Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acordo sobre TikTok garante controle dos EUA sobre algoritmo da rede social, diz Casa Branca

Acordo sobre TikTok garante controle dos EUA sobre algoritmo da rede social, diz Casa Branca

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um acordo entre o TikTok e a China garantirá que empresas americanas controlem o algoritmo que alimenta o feed de vídeos do aplicativo e que os EUA detenham a maioria dos assentos no conselho que supervisiona as operações no país, afirmou a Casa Branca neste sábado, 20.

Uma questão central na disputa entre Washington e Pequim tem sido se a popular plataforma de vídeo social manteria seu algoritmo após a possível saída da empresa-mãe chinesa, a ByteDance.

O Congresso americano aprovou uma lei exigindo que a proibição do TikTok nos EUA entrasse em vigor em janeiro deste ano, mas o presidente Donald Trump assinou repetidamente ordens que permitiram ao TikTok continuar operando nos Estados Unidos, enquanto seu governo tenta chegar a um acordo para que a ByteDance venda suas operações nos EUA.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a gigante da tecnologia Oracle seria responsável pelos dados e pela segurança do aplicativo e que os americanos controlarão seis das sete cadeiras do conselho.

"Estamos 100% confiantes de que o acordo está fechado, agora ele só precisa ser assinado e a equipe do presidente está trabalhando com seus homólogos chineses para fazer exatamente isso", disse Leavitt ao programa "Saturday in America" do canal de televisão Fox News.

Um dia antes, Trump e Xi Jinping, da China, discutiram um acordo sobre o TikTok em uma longa conversa telefônica. Leavitt disse que "o algoritmo também será controlado pelos Estados Unidos", oferecendo mais detalhes sobre como o acordo, pelo menos aos olhos da Casa Branca, está tomando forma.

Trump disse após sua ligação com Xi que os investidores americanos estavam alinhados e que o líder chinês tem sido "um cavalheiro" sobre o assunto. O presidente republicano foi vago sobre a questão crucial de se a China controlaria o algoritmo. "Tudo está sendo resolvido", disse Trump. "Teremos um controle muito bom."

Uma declaração do governo chinês após a ligação não esclareceu o que Xi havia concordado em relação à venda de uma participação controladora pela empresa-mãe chinesa do TikTok para evitar uma proibição nos EUA. Leavitt expressou confiança de que o acordo seria finalizado em breve.

"Agora só precisamos que este acordo seja assinado", disse ela. "E isso acontecerá, eu prevejo, nos próximos dias."

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar