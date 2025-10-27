Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Google planeja reativar usina nuclear nos EUA para alimentar sua IA

AFP
O Google apresentou nesta segunda-feira (27) um plano para reativar uma usina nuclear em Iowa, nos Estados Unidos, com o objetivo de alimentar a infraestrutura de inteligência artificial (IA) da empresa.

Segundo um anúncio conjunto com a companhia de energia elétrica NextEra Energy, a usina Duane Arnold Energy Center - fechada em 2020 - voltaria a operar em 2029 "para ajudar a alimentar a crescente infraestrutura de nuvem e IA do Google em Iowa", afirmaram as empresas.

O Google assinou um acordo de 25 anos para comprar energia da usina uma vez que a instalação for reativada.

A central nuclear será 100% propriedade da NextEra, que chegou a um acordo com os proprietários minoritários para adquirir a participação na usina.

O acordo entre Google e NextEra é a mais recente colaboração entre gigantes do setor de tecnologia e empresas da indústria elétrica.

A IA se tornou uma importante fonte de demanda energética. Em abril, a Agência Internacional de Energia projetou que o consumo de eletricidade por parte dos centros de dados dobrará até 2030.

eua

