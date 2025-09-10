Monitorar funcionários no home office é permitido? Advogado explica

As empresas são autorizadas a monitorar o trabalho dos empregados em regime remoto, desde que obedeçam limites e direitos dos trabalhadores; entenda / Crédito: Freepick / Lookstudio

O anúncio da demissão em massa de funcionários do banco Itaú que trabalhavam em regime de home office - também conhecido como teletrabalho - chamou atenção após a empresa alegar “baixa produtividade”. Isso porque os funcionários em regime de trabalho integralmente remoto ou híbrido foram monitorados por meio dos softwares pelos últimos seis meses, conforme o Sindicato dos Bancários de São Paulo.

Segundo comunicado apresentado à imprensa, a empresa afirma que encontrou divergências entre os pontos registrados e a atividade dos funcionários utilizando parâmetros como cliques na tela, abertura de abas e a inclusão de tarefas no sistema. Entenda se o monitoramento feito pelo Itaú é permitido no trabalho remoto. Empresa pode fazer controle de jornada, explica advogado trabalhista De acordo com o advogado trabalhista Pedro Henrique Fontenele, a empresa pode ter formas de averiguar se o funcionário está cumprindo sua jornada corretamente. “A empresa tem meios para averiguar se o empregado à distância, no regime de teletrabalho, está cumprindo com suas atividades de maneira adequada, a produtividade, a entrega das tarefas”, explica.

Porém, o advogado alerta que o acompanhamento para quem trabalha remotamente não pode se tornar uma forma de vigiar o empregado, já que a modalidade exige certa liberdade na execução das tarefas. Equipamentos e programas auxiliam o monitoramento do trabalho Conforme o advogado, ao utilizar um equipamento fornecido pela empresa para trabalhar, o funcionário pode ser monitorado conforme os sites que acessa, os e-mails enviados e a quantidade de cliques na tela.

O mesmo ocorre nos casos em que a empresa utiliza algum software para o trabalho. “Se o sistema é da empresa e se as ferramentas de execução [do trabalho] são da empresa, ela poderia sim fazer essas averiguações”, completa Pedro Fontenele. A prática de monitorar a jornada de trabalho, inclusive à distância, é prevista na legislação trabalhista, desde que adotada com transparência, proporcionalidade e finalidade legítima. O controle das horas trabalhadasa e da produtividade deve ser realizado por meios adequados, como ponto eletrônico ou metas, evitando excessos que possam constranger o empregado. Além disso, a empresa deve respeitar a privacidade do trabalhador e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).