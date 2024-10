6 estratégias para manter a produtividade no home office

Manter horários fixos para começar e encerrar o expediente é essencial quando se almeja criar uma sensação de normalidade. Ao seguir uma agenda organizada, se torna mais fácil equilibrar tarefas profissionais e pessoais, garantindo que as demandas sejam cumpridas com eficiência.

No entanto, por estarem em casa, muitas pessoas têm dificuldade em manter a produtividade durante a jornada de trabalho. Pensando nisso, separamos algumas dicas para contornar essa situação. Confira a seguir!

2. Crie um espaço dedicado ao trabalho

Trabalhar em locais improvisados, como o sofá ou a cama, pode prejudicar a concentração. Estabelecer um espaço exclusivo para o trabalho ajuda o cérebro a diferenciar as tarefas profissionais das pessoais. Um bom ambiente para as atividades corporativas é o escritório.

Nesse cenário, cuidado com o ambiente é preciso. “Muito mais do que mesa, cadeira e computador, o escritório é um cantinho que merece muita atenção. Afinal, passamos boa parte do nosso dia ali”, lembra a arquiteta Carina Dal Fabbro.

3. Defina metas diárias

Definir metas claras para cada dia é uma maneira eficaz de manter o foco e evitar distrações. “Metas são objetivos específicos de algo que queremos alcançar. Da vida pessoal à profissional, as metas ajudam pessoas a chegar ao que elas desejam. Para ter menos ansiedade, a palavra-chave é planejamento”, explica a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-SP.