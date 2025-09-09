Caso Itaú: Fortaleza serviu de "laboratório" para as demissões em massa, diz sindicato

Itaú demitiu em junho 45 funcionários em Fortaleza,segundo o Sindicato dos Bancários / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

O caso de demissão de cerca de mil funcionários do Itaú que trabalhavam em regime híbrido (uma parte de forma remota em casa e outra presencial) na última segunda-feira, dia 8, não está restrito a São Paulo. Antes disso, pelo menos 45 funcionários que moram em Fortaleza e Região Metropolitana teriam sido desligados da empresa em junho deste ano sob a alegação de descumprimento de normativas internas, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará. "Parece que Fortaleza foi o grande laboratório para eles tomarem essa decisão que aconteceu agora em São Paulo", comentou o diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará, Alex Citó.



Alex citou que o número representa em torno de 10% dos funcionários em Fortaleza, sendo considerado no critério de demissão em massa. Nos casos da capital cearense, o presidente também questiona a falta de transparência no procedimento.

"É uma demissão maldosa, a meu ver. É uma demissão que para um banco que diz que cuida das pessoas, que se preocupa com o futuro, tá dando para os seus funcionários uma postura totalmente inversa do que ele prega na mídia", acrescentou.

Ele citou ainda duas agências do Itaú que foram fechados na cidade, e uma terceira que já foi anunciado o fechamento para novembro.



"Infelizmente a gente entende que o banco que já vinha anunciando fechamento de agências, demissões, transferências, se aproveitou dessas ocasiões para fazer o que é mais interessante para eles, que é se livrar do número considerável de funcionários". O sindicato chegou a protocolar uma denúncia formal junto ao Ministério Público do Trabalho da 7ª Região (MPT-CE). A denúncia incluía a situação de demissões repentinas sem qualquer comunicação prévia, seguindo a mesma dinâmica.

O processo segue em segredo de justiça, e sindicato acompanha o andamento.