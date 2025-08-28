Pesquisa Google: 91% dos brasileiros conectados usam IA; veja

Mais de 90% dos brasileiros com acesso à internet utilizam ferramentas de IA (Imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Raw Pixel/Freepik

As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) têm feito cada vez mais parte da vida dos brasileiros, especialmente em atividades que envolvem geração de ideias e conteúdos. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Google Brasil nesta quinta-feira, 28, conduzida pela consultoria Access Partnership. Dentre os resultados, 91% dos entrevistados afirmaram utilizar ferramentas com recursos de IA, e 76% deles planejam aumentar esse uso nos próximos meses. Confira mais dados analisados.

Ideias e decisões: como os usuários têm utilizado a IA Gemini? A pesquisa da Access Partnership foi realizada em maio de 2025 com 500 pessoas conectadas à internet em todas as regiões do país. Os resultados revelam os maiores motivos para os quais as pessoas recorrem à IA. Nos usos mais comuns estão: aprender novas habilidades e adquirir conhecimento (66%), melhorar o desempenho no trabalho (49%) e otimizar tarefas cotidianas (47%). Ainda, 83% disse utilizar o Gemini para atividades fora do profissional: apoiar o aprendizado fora do ambiente profissional (81%);

oferecer entretenimento ou inspiração criativa (79%);

ajudar a explorar hobbies e interesses pessoais (79%);

apoiar decisões do dia a dia (77%) e

apoiar a comunicação na vida pessoal (69%). Já nos motivos profissionais, a IA é utilizada para aumento da qualidade do trabalho (87%), a geração de novas ideias e conteúdos (87%) e o apoio no aprendizado de novos temas ou habilidades (86%).