Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa Google: 91% dos brasileiros conectados usam IA; veja

91% dos brasileiros conectados usam ferramentas IA, aponta Google

Pesquisa revela os motivos pelos quais os usuários utilizam a Inteligência Artificial no cotidiano; confira detalhes
Autor Mariana Fernandes
Autor
Mariana Fernandes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) têm feito cada vez mais parte da vida dos brasileiros, especialmente em atividades que envolvem geração de ideias e conteúdos. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Google Brasil nesta quinta-feira, 28, conduzida pela consultoria Access Partnership.

Dentre os resultados, 91% dos entrevistados afirmaram utilizar ferramentas com recursos de IA, e 76% deles planejam aumentar esse uso nos próximos meses. Confira mais dados analisados.

Ideias e decisões: como os usuários têm utilizado a IA Gemini?

A pesquisa da Access Partnership foi realizada em maio de 2025 com 500 pessoas conectadas à internet em todas as regiões do país. Os resultados revelam os maiores motivos para os quais as pessoas recorrem à IA.

Nos usos mais comuns estão: aprender novas habilidades e adquirir conhecimento (66%), melhorar o desempenho no trabalho (49%) e otimizar tarefas cotidianas (47%).

Ainda, 83% disse utilizar o Gemini para atividades fora do profissional:

  • apoiar o aprendizado fora do ambiente profissional (81%);
  • oferecer entretenimento ou inspiração criativa (79%);
  • ajudar a explorar hobbies e interesses pessoais (79%);
  • apoiar decisões do dia a dia (77%) e 
  • apoiar a comunicação na vida pessoal (69%).

Já nos motivos profissionais, a IA é utilizada para aumento da qualidade do trabalho (87%), a geração de novas ideias e conteúdos (87%) e o apoio no aprendizado de novos temas ou habilidades (86%).


 

Leia mais


“IA para…”: quais as áreas com os termos mais pesquisados no Google?

No levantamento inédito do Google Trends - ferramenta da empresa que serve como um termômetro da Busca - também divulgado nesta quinta-feira, 28, apontou as carreiras em que o termo “IA para…” foi mais pesquisado nos últimos 12 meses. Veja a lista.

1. IA para educação
2. IA para advogados
3. IA para marketing
4. IA para atendimento
5. IA para arquitetura

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar