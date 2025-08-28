Pesquisa Google: 91% dos brasileiros conectados usam IA; veja

91% dos brasileiros conectados usam ferramentas IA, aponta GooglePesquisa revela os motivos pelos quais os usuários utilizam a Inteligência Artificial no cotidiano; confira detalhes
As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) têm feito cada vez mais parte da vida dos brasileiros, especialmente em atividades que envolvem geração de ideias e conteúdos. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Google Brasil nesta quinta-feira, 28, conduzida pela consultoria Access Partnership.
Dentre os resultados, 91% dos entrevistados afirmaram utilizar ferramentas com recursos de IA, e 76% deles planejam aumentar esse uso nos próximos meses. Confira mais dados analisados.
Ideias e decisões: como os usuários têm utilizado a IA Gemini?
A pesquisa da Access Partnership foi realizada em maio de 2025 com 500 pessoas conectadas à internet em todas as regiões do país. Os resultados revelam os maiores motivos para os quais as pessoas recorrem à IA.
Nos usos mais comuns estão: aprender novas habilidades e adquirir conhecimento (66%), melhorar o desempenho no trabalho (49%) e otimizar tarefas cotidianas (47%).
Ainda, 83% disse utilizar o Gemini para atividades fora do profissional:
- apoiar o aprendizado fora do ambiente profissional (81%);
- oferecer entretenimento ou inspiração criativa (79%);
- ajudar a explorar hobbies e interesses pessoais (79%);
- apoiar decisões do dia a dia (77%) e
- apoiar a comunicação na vida pessoal (69%).
Já nos motivos profissionais, a IA é utilizada para aumento da qualidade do trabalho (87%), a geração de novas ideias e conteúdos (87%) e o apoio no aprendizado de novos temas ou habilidades (86%).
“IA para…”: quais as áreas com os termos mais pesquisados no Google?
No levantamento inédito do Google Trends - ferramenta da empresa que serve como um termômetro da Busca - também divulgado nesta quinta-feira, 28, apontou as carreiras em que o termo “IA para…” foi mais pesquisado nos últimos 12 meses. Veja a lista.
1. IA para educação
2. IA para advogados
3. IA para marketing
4. IA para atendimento
5. IA para arquitetura