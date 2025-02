O vocabulário da inteligência artificial

Glossário dos principais conceitos relacionados à inteligência artificial antes da cúpula em Paris, nos dias 10 e 11 de fevereiro. IA

O sistema ChatGPT, que funciona graças à IA, explica o significado: aquilo que "permite que uma máquina simule certos aspectos da inteligência humana, como a capacidade de aprender, resolver problemas ou interagir com seu ambiente de forma autônoma".

Inicialmente, a IA funciona ingerindo grandes quantidades de dados, que são tratados usando física estatística. A IA abrange ciência da computação, matemática, linguística, psicologia, neurociência e filosofia. É usada em pesquisa de tumores, reconhecimento facial, robôs conversacionais, tradução de idiomas, previsão de falhas industriais e direção autônoma.

Algoritmo É uma série de etapas ou instruções que um programa de computador segue para obter um determinado resultado. O algoritmo é a base de como um computador funciona. Algoritmos fornecem à IA regras de funcionamento que a ajudam a atingir um determinado resultado. Mas, diferentemente de um simples programa de computador, o algoritmo permitirá que o sistema aprenda sozinho.

Aprendizagem automática O princípio da aprendizagem automática é inspirado no funcionamento do cérebro humano. E particularmente das redes neurais, nas quais o aprendizado reforça as conexões entre certos neurônios e as enfraquece entre outros. Essa aprendizagem pode ser supervisionada, para que o sistema aprenda a classificar novos dados de um modelo, por exemplo, para detectar spam em um e-mail.

A aprendizagem também pode ser não supervisionada, quando a máquina descobre padrões ou categorias nos dados que são invisíveis à primeira vista, permitindo, por exemplo, que um comerciante online detecte tendências de compra. Essa aprendizagem também pode ser de reforço, com um método repetitivo de tentativa e erro no qual o sistema é penalizado ou recompensado dependendo do resultado de suas escolhas, a fim de aprender e melhorar seu desempenho. Por exemplo, um veículo autônomo cujo objetivo final seria chegar a um local o mais rápido possível, mas com segurança, e que aprenderia a não ultrapassar o sinal vermelho, correndo o risco de perder um pouco de tempo.