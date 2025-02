Instagram: a opção de "deslike" estará disponível para comentários

"Descurtir" no Instagram: como vai funcionar



O atual diretor do Instagram, Adam Mosseri, explicou em sua conta no Threads como funcionará a nova ferramenta: “Alguns de vocês podem ter visto que estamos testando um novo botão ao lado dos comentários no Instagram - isso dá às pessoas uma forma privada de sinalizar que não se sentem bem com esse comentário em particular”.

“Quero deixar claro: isto é um teste. Não haverá contagem de "deslike" e ninguém saberá se você tocar no botão”, seguiu Mosseri.

Ele detalhou ainda que, “eventualmente, podemos integrar esse sinal à classificação de comentários para mover os comentários desagradáveis mais abaixo”.