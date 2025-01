Vaticano publica doutrina sobre IA, instrumento que traz 'desafios éticos'

No campo da educação, se usada "com prudência", pode se tornar um "recurso valioso", pois melhora o acesso à educação e pode oferecer suporte personalizado e "respostas imediatas", observa.

A inteligência artificial pode ser usada "para ajudar as nações a buscar a paz e garantir a segurança", tem o potencial de "aumentar as competências e a produtividade" e apresenta "um enorme potencial em várias aplicações no campo médico", lista o Vaticano.

No entanto, o Vaticano não esconde sua preocupação com "as implicações éticas do desenvolvimento tecnológico".

Cita, por exemplo, o "uso bélico da inteligência artificial", sobretudo de "sistemas de armas autônomas e letais", que o papa exigiu que fossem proibidos na cúpula do G7 em junho de 2024, na Itália.

Em termos de emprego, as abordagens atuais à tecnologia podem "desqualificar os trabalhadores, submetê-los à vigilância automatizada e relegá-los a tarefas rígidas e repetitivas", alerta.