O cérebro por trás do DeepSeek: quem é Liang Wenfeng?

Em um artigo no site de tecnologia 36Kr, pessoas que o conhecem dizem que ele é "mais como um nerd do que um chefe".

Ao contrário de muitos empreendedores americanos de inteligência artificial no Vale do Silício, Liang também tem formação em finanças. Ele é o CEO de um fundo de hedge chamado High-Flyer, que usa inteligência artificial para analisar dados financeiros para tomar decisões de investimento — o que é chamado de negociação quantitativa ("quantitative trading", em inglês).

Ele foi o único líder de inteligência artificial selecionado para participar de uma reunião de empreendedores com o segundo líder mais poderoso da China, o premiê Li Qiang. Os empresários receberam orientação do governo para "concentrar esforços para inovar em tecnologias essenciais".

Acredita-se que Liang, que está pessoalmente envolvido na pesquisa da DeepSeek, usa os lucros de sua negociação de fundos de hedge para pagar os maiores salários aos melhores talentos de IA na China. A empresa conta com PhDs das principais escolas chinesas — as universidades de Pequim, Tsinghua e Beihang — em vez de especialistas de instituições dos EUA.

Em uma entrevista à imprensa nacional no ano passado, ele disse que sua equipe principal "não tinha pessoas que retornaram do exterior. Eles são todos locais... Temos que desenvolver os melhores talentos nós mesmos."

Junto com a proprietária do TikTok, ByteDance, a DeepSeek é conhecida por oferecer a maior remuneração disponível para engenheiros de IA na China, com funcionários baseados em escritórios em Hangzhou e Pequim.

"Muitas vezes, dizemos que há uma lacuna de um ou dois anos entre a IA chinesa e a americana, mas a lacuna real é entre originalidade e imitação. Se isso não mudar, a China estará seguindo atrás."

Questionado sobre o motivo pelo qual o modelo da DeepSeek surpreendeu tantos no Vale do Silício, Liang disse: "A surpresa deles vem de ver uma empresa chinesa entrar no seu jogo como inovadora, não apenas uma seguidora — que é o que a maioria das empresas chinesas está acostumada a ser."

A competitividade da DeepSeek

Reuters Os desenvolvedores do DeepSeek dizem que o chatbot foi construído por uma fração do custo de rivais como o ChatGPT

A DeepSeek diz que seu modelo, R1, foi desenvolvido com tecnologia existente junto com software de código aberto que pode ser usado e compartilhado por qualquer pessoa gratuitamente.

Mas a revista Wired relata que o fundo de hedge do fundador da DeepSeek, o High-Flyer, tem estocado os chips que formam a espinha dorsal da sua IA ​​— conhecidos como GPUs, ou unidades de processamento gráfico. As estimativas de quantos chips ele adquiriu variam de 10 mil a 50 mil, de acordo com o site de tecnologia MIT Technology Review.

Esses chips são essenciais para construir modelos de IA poderosos que podem executar uma série de tarefas humanas, desde responder a consultas básicas até resolver problemas matemáticos complexos.

Em setembro de 2022, os EUA proibiram as vendas desses chips de maior potência para a China, uma medida descrita como "o seu principal desafio", disse Liang em entrevistas à mídia chinesa.

Os principais modelos de IA no Ocidente usam cerca de 16 mil chips especializados. Mas a DeepSeek diz que treinou seu modelo de IA, R1, usando 2 mil desses chips e milhares de chips de qualidade inferior — o que torna seu produto mais barato.

De acordo com seus desenvolvedores, o chatbot custou apenas US$ 5,6 milhões para ser construído, em comparação com os US$ 5 bilhões gastos no ano passado apenas pelo fabricante do ChatGPT, OpenAI.

Alguns, incluindo o bilionário da tecnologia dos EUA Elon Musk, questionaram essa alegação, argumentando que a empresa não pode revelar quantos chips avançados ela realmente usou, dadas as restrições na China.

Mas especialistas dizem que a proibição dos EUA trouxe desafios e oportunidades para a indústria chinesa de IA.

Ela "forçou empresas chinesas como a DeepSeek a inovar" para que pudessem fazer mais com menos, diz Marina Zhang, professora associada da Universidade de Tecnologia de Sydney.

"Embora essas restrições representem desafios, elas também estimularam a criatividade e a resiliência, alinhando-se com as metas políticas mais amplas da China de alcançar a independência tecnológica."

A segunda maior economia do mundo investiu pesadamente em grandes tecnologias — desde as baterias que alimentam veículos elétricos e painéis solares até a IA.

Transformar a China em uma superpotência tecnológica tem sido a ambição do presidente Xi Jinping há muito tempo. As restrições fazem parte desse desafio para Pequim.

Polêmicas

EPA Trump realizou um evento com líderes da indústria de IA há poucos dias

Após seu lançamento, o DeepSeek desencadeou uma venda em massa de ações de grandes empresas de tecnologia na bolsa de valores.

As ações da Nvidia, por exemplo, caíram 17% quando os mercados dos EUA fecharam na segunda-feira — uma perda de US$ 600 bilhões em valor de mercado que, de acordo com a Bloomberg, foi a maior queda na história do mercado de ações dos EUA.

O capitalista de risco Marc Andreessen descreveu o "DeepSeek-R1 como o momento Sputnik da IA", em referência ao satélite que deu início à corrida espacial.

Mas o aplicativo chinês também levantou preocupações entre muitos no setor.

"Eu ainda acho que a verdade está oculta em relação ao que realmente está acontecendo", disse o analista veterano Gene Munster à BBC, em referência aos números citados pela DeepSeek. Ele também questionou se a startup está sendo subsidiada ou se seus números divulgados são precisos.

"O chatbot é surpreendentemente bom, o que torna difícil de acreditar [nos números]", ele acrescentou.

O Ministro da Ciência da Austrália, Ed Husic, apontou para preocupações com a segurança.

"Há muitas perguntas que precisarão ser respondidas sobre qualidade, preferências do consumidor, dados e gerenciamento de privacidade", ele disse à rede ABC. "Eu teria muito cuidado com isso. Esses tipos de questões precisam ser ponderados cuidadosamente."

Na semana passada, Sam Altman da OpenAI e Larry Ellison da Oracle fizeram um anúncio ao lado do presidente americano, Donald Trump, do Stargate, uma joint venture que promete até US$ 500 bilhões em investimentos privados para infraestrutura de inteligência artificial: data centers no Texas e a promessa de gerar 100 mil novos empregos.

Mas com outra grande empresa agora participando do jogo da IA, alguns especialistas acreditam que a chegada repentina do DeepSeek pode levantar questões sobre o futuro do domínio da IA ​​nos Estados Unidos e a escala de investimentos que as empresas americanas estão planejando.