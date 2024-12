ChatGPT está fora do ar? Veja o que diz a OpenAI

ChatGPT apresenta problemas durante a tarde desta quinta-feira, 16; saiba o que aconteceu / Crédito: Pexels / Sanket Mishra

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, enfrenta problemas técnicos nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro. De acordo com o site oficial, a plataforma apresenta "altas taxas de erros" nas ferramentas do ChatGPT, da API da plataforma e da Sora (ferramenta de criação de vídeos realistas com IA).

Conforme o site da empresa, foram detectados erros ao acessar a plataforma, falhas na execução de comandos e dificuldade ao utilizar os recursos. Usuários brasileiros e internacionais relataram problemas na plataforma e compartilharam experiências nas redes sociais. Além disso, o site de monitoramento de quedas de serviços, Downdetector, também registrou mais de 1,2 mil notificações de erros. A última vez que o ChatGPT apresentou problemas durante um período de mais de 10 horas foi no dia 11 de dezembro, quarta-feira.