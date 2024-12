WhatsApp, Instagram e Facebook sofrem instabilidade nesta quarta, 11

Usuários relatam dificuldades para enviar mensagens, acessar servidores e utilizar as versões web dos aplicativos da Meta nesta tarde

Nesta quarta-feira, 11 de dezembro, os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook, todos pertencentes à Meta, enfrentaram problemas de funcionamento em várias cidades do Brasil, como Fortaleza (CE), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Segundo relatos nas redes sociais e no site DownDetector, os usuários começaram a perceber falhas por volta das 14h30, com notificações de instabilidade ultrapassando 60 mil registros às 15h.

A situação afetou tanto a experiência no aplicativo quanto no uso dos navegadores, gerando insatisfação e mobilização nas redes sociais.

A última vez que essas redes ficaram fora do ar foi em 3 de abril desse ano, também numa quarta-feira.

Aplicativos da Meta com instabilidade: relatos no DownDetector

O DownDetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais, registrou picos de notificações não apenas no WhatsApp, mas também no Instagram e no Facebook, sugerindo que o problema pode estar relacionado aos servidores compartilhados da Meta.

Meta ainda não se pronunciou

Até o momento, a Meta não divulgou um posicionamento oficial sobre o motivo das falhas nem sobre as previsões para a normalização dos serviços. A instabilidade gerou repercussão no Twitter, onde os usuários compartilharam memes e desabafos sobre os transtornos causados pela interrupção.

Matéria em atualização.