Meta reforça a proteção para usuários adolescentes

Na prática, os usuários de 13 a 15 anos agora terão contas privadas com proteções sobre quem pode entrar em contato com eles e o conteúdo que podem visualizar.

No último ano, a pressão contra o número dois do mundo em publicidade digital e seus concorrentes tem aumentado.

A empresa matriz do Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger também torna mais rígidas as suas restrições de idade.

De acordo com a executiva, seria mais simples e eficaz se o monitoramento da idade fosse feito no nível do sistema operacional móvel dos smartphones, ou seja, Android (Google) ou iOS (Apple). "Eles têm informações importantes sobre a idade dos usuários", argumenta, e poderiam, portanto, "compartilhá-las com todos os aplicativos usados por adolescentes".

