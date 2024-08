3 problemas ortopédicos causados pelo uso excessivo de celular

O celular se tornou um aparelho indispensável no dia a dia das pessoas. Seja como ferramenta de trabalho ou passatempo nos momentos de lazer, não é incomum encontrar alguém, em qualquer espaço, mexendo em seu smartphone.

Segundo uma pesquisa da GlobalWebIndex, o Brasil é o terceiro país do mundo em que as pessoas passam mais horas do dia usando o celular, com uma média de 3 horas e 14 minutos diários. Entre os jovens, esse número sobe para 4 horas por dia.

Esses números, por si só, já acendem um alerta. No entanto, outros malefícios têm preocupado os especialistas, como os problemas ortopédicos causados pelo uso excessivo desses aparelhos. A seguir, o Dr. Alexandre Guedes, ortopedista esportivo, cirurgião e especialista em coluna, elenca alguns desses prejuízos!