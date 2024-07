Já ouviu falar em rizartrose? Conheça riscos de passar muito tempo no celular

Dores nas mãos acontecem por causa do uso errado do aparelho – tanto pela forma de segurá-lo, quanto pelo número de horas gastas digitando. Entenda o que fazer

É difícil imaginar a vida sem smartphones — e o uso excessivo deles vem afetando a saúde física das pessoas. As queixas de dor nos polegares ou nos punhos dispararam nos últimos anos nos consultórios de ortopedia e, segundo especialistas, são alavancadas pelo uso excessivo e incorreto do celular.

As dores nos polegares e nos punhos acontecem justamente devido ao uso errado do aparelho. De acordo com os especialistas ouvidos pela Agência Einstein isso acontece tanto pela forma de segurá-lo quanto pelo número de horas digitando.



Outro fator que interfere é o tamanho dos smartphones – com os avanços tecnológicos e a maior qualidade de conexão com a internet, as telas ficaram maiores. Isso pode até ser mais confortável para ver vídeos, por exemplo, mas quando se trata do impacto nas mãos o resultado é o contrário: o aparelho ficou maior, mais pesado e muito mais difícil de segurar com uma mão só.



"Quase ninguém digita usando o dedo indicador ou com o aparelho apoiado em uma mesa. A gente nota um aumento considerável de queixas de dores nas mãos, mas com padrões diferentes, muitas vezes ligadas à idade do paciente", observa o ortopedista e cirurgião da mão Henrique Bufáiçal, do Serviço de Ortopedia do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia.

Segundo Bufáiçal, são observados picos na população mais jovem, que usa o aparelho o dia todo para jogos, entretenimento, troca de mensagens. Há também grande volume de cass em adultos que dependem do aparelho para trabalhar, como vendedores, e na população mais idosa, "que aprendeu a usar o celular e entrou na onda das redes sociais".

"Temos notado um aumento de casos de rizartose [causada pelo desgaste da articulação da mão] em populações cada vez mais jovens " Henrique Bufáiçal, ortopedista

Leia mais Uso frequente de celular prejudica produção de espermatozoides, diz estudo