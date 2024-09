Bluesky ainda não tem representantes no Brasil; entenda

Após a suspensão do X no Brasil, a Bluesky, criada por Jack Dorsey, tornou-se a principal alternativa, atingindo 1 milhão de novos usuários em três dias

Após a suspensão do X (atual nome do Twitter) no Brasil, por ordens da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), surgiu a busca por redes que poderiam substituí-lo, e a principal delas é a Bluesky.

De acordo com o artigo 1.134 do Código Civil brasileiro, as empresas sediadas em outros países que desejam operar no Brasil devem estabelecer uma representação legal. No caso da Bluesky, criada em 2019 por Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, ainda não há representantes no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeira Turma do STF decide manter suspensão do X no Brasil; VEJA