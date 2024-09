Musk provoca Lula: "Espero que goste de voar em avião comercial"

Pelo X, empresário Elon Musk ameaçou apreender os ativos do governo brasileiro e provocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução/Bluesky

“A menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegamente apreendidos da X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Espero que Lula goste de voar em avião comercial”, escreveu o empresário. A postagem de Musk vem após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a rede social no Brasil na sexta-feira, 30. No dia 28 de agosto, o dono da rede social recebeu uma intimação assinada pelo ministro e foram dadas 24 horas para que o CEO indicasse um representante legal da rede no Brasil. O bloqueio ocorreu após o empresário não cumprir a determinação.