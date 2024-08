Gold no Instagram? Entenda o que é e como fazer

Entenda a seguir o que é o “gold” do Instagram e como fazer.

O Instagram lançou uma nova funcionalidade para as notas : o gold, que deixa os recados postados pelos usuários com um tom dourado. A novidade foi lançada nessa quinta-feira, 8.

O que é gold do Instagram?

A função “gold”, que chamou a atenção dos usuários, deixa as notas do Instagram douradas quando são postadas. O público entendeu como um tom de “ostentação” para os usuários, que aproveitaram para postar canções com a palavra para testar a nova cor dos recados.

Além disso, outros usuários relataram que emojis de medalhas e o termo em inglês “medal” também deixam as notas douradas.

LEIA MAIS | CONHEÇA a economia do metaverso.