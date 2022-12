Instagram lança função "Notas" inspirada no Twitter, e anuncia recurso semelhante ao beReal

O Instagram disponibilizou para os usuários nessa terça-feira, 13, o recurso chamado Notas, que consiste em pequenas mensagens nas DMs com duração de 24 horas para seguidores mútuos na rede social. A novidade foi compartilhada como um propagador de pensamentos.

A função permite mensagens fixas de até 60 caracteres, que funcionam como recados de “post-it” para seus seguidores ou para o seu grupo de Melhores Amigos da rede social. O recurso vinha sendo testado desde setembro pela plataforma e está sendo liberado em etapas para os usuários.



Confira o passo a passo para acessar o recurso Notas

A função está disponível para Android e IOS e possui uma usabilidade simples. Para acessar basta acessar as DMs do perfil, clicar no ícone com sua foto de perfil, escrever o recado e então selecionar se deseja compartilhar com todos os seguidores ou com seu grupo de Melhores Amigos.

1. Abra suas DMs no Instagram

2. Em sua foto de perfil, clique em “Deixar uma nota”.

3. Escreva seu recado e aperte compartilhar.

4. Por fim, defina se deseja compartilhar com todos seus seguidores ou apenas com a seleção de Melhores Amigos.



Internautas apontaram que a novidade do Instagram usa o Twitter de inspiração por trazer características semelhantes, como a limitação de caracteres e a possibilidade de compartilhar pensamentos e ideias curtas nas publicações.



O Instagram querendo virar Twitter HAHAH pic.twitter.com/2hrr9RZWXY — adri (@adrielearagao) December 13, 2022

o twitter assim com o instagram nesse momento pic.twitter.com/Icie6Yhtnz — estefany ✰ (@ilykoosk) December 14, 2022

Novos recursos

Candid Stories: Além da nova função, Notas, que já disponível para os usuários, o Instagram revelou estar trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta similar a disponível pelo aplicativo de compartilhamento de fotos, beReal. O novo recurso denominado Candid Stories, consiste em compartilhar uma foto após um alarme definido pelo próprio Instagram da atividade que você estiver fazendo no momento. A função simula a prática do aplicativo beReal.

Nova função do Instagram (Foto: Divulgação/Meta)



Use a sua: A funcionalidade “use a sua” já presente no Instagram ganhará uma novidade. Com a nova atualização será possível indicar amigos para publicarem fotos sobre momentos específicos definidos pelo card da ferramenta.





Feed para grupos e amigos: Uma das possibilidades que o Instagram está desenvolvendo é a criação de um feed específico para seguidores selecionados, onde o usuário poderá compartilhar fotos que só serão mostradas para o grupo de amigos escolhido. Juntamente a essa novidade, a plataforma busca formas de desenvolver publicações de maneira colaborativa em grupos ou nas DMs individuais.

