Hong Kong testa sua versão do ChatGPT após bloqueio da OpenAI

Em resposta à decisão, o país teve a iniciativa de criar seu próprio projeto de inteligência artificial que, no futuro, deve servir à toda população. Atualmente, o serviço está sendo adotado pela Região Administrativa Especial de Hong Kong apenas para redigir, traduzir e resumir documentos do governo.

A OpenAI , criadora do ChatGPT, é uma organização de pesquisas e desenvolvimento de inteligência artificial criada em 2015, nos Estados Unidos. A empresa, que tem como um de seus fundadores Elon Musk , restringiu o uso da ferramenta em Hong Kong e em outras regiões da China, no dia 9 de julho.

ChatGPT do Hong Kong: qual o motivo das restrições de acesso da OpenAI?



Esse controle está alinhado com restrições mais amplas na China, onde a maioria dos sites e aplicações estrangeiras, incluindo ChatGPT, são inacessíveis devido ao firewall do país. Contudo, a OpenAI não forneceu razões específicas para excluir certas regiões do acesso aos seus serviços.

ChatGPT do Hong Kong: quem são os desenvolvedores da nova IA?



O novo modelo foi produzido pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong e outras universidades locais. Para testes de funcionamento, o projeto foi enviado ao Innovation and Technology Bureau, desde junho.

Sun Dong, secretário de Inovação, Tecnologia e Indústria da China, afirmou, durante uma entrevista para um programa de rádio, que a nova versão do ChatGPT, também conhecida como "sistema de assistência a documentos de funcionários públicos", entrará em uso ainda este ano para gerenciamento de tráfego, assistência médica financeira e outras áreas.