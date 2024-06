Companheira ou ameaça? Como a IA tem moldado o mercado de trabalho

Assim como toda novidade, a Inteligência Artificial (IA) vem causando tanto curiosidade quanto desconfiança no mundo. Conhecida por realizar a automação de diferentes processos, a ferramenta gera especulações no mercado de trabalho sobre possíveis substituições de ofícios humanos. Apesar desse medo natural, as principais análises indicam um presente e futuro prósperos.



Um exemplo dessa visão é o estudo “Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work” (IA Generativa: Inteligência Artificial e o futuro do trabalho), do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado em janeiro deste ano. Segundo o documento, os ganhos na produtividade a partir do uso da ferramenta podem resultar em maior crescimento e maiores receitas para a maioria dos trabalhadores.



Especialista na área de recursos humanos, Mariana Rolim compartilha essa visão sobre o uso de ferramentas de IA no mercado de trabalho. Segundo a profissional, o recurso otimiza processos e dá mais celeridade para algumas dinâmicas do dia a dia. No seu cotidiano, Mariana revela que já utiliza o artifício para agilizar e aperfeiçoar processos de recrutamento de seleção, de construção de dashboards e desenvolvimento de apresentações de equipe.