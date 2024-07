Por que Elon Musk vai mudar sede de empresas por lei de identidade de gênero

Um porta-voz do governador disse que a lei mantém "as crianças seguras ao mesmo tempo que protege o papel crucial dos pais".

Musk disse que a medida se deve às recentes leis aprovadas pela Califórnia - em particular, uma nova lei que impede as escolas de criarem regras que exijam que os funcionários informem a qualquer pessoa, incluindo os pais, informações sobre a identidade de gênero de uma criança.

Mas Musk chamou isso de "a gota d’água" em uma postagem em sua plataforma de mídia social.

O bilionário já mudou a sede da Tesla para o Texas em 2021 e é residente do Estado – que não cobra imposto de renda.

A questão do que as escolas devem dizer aos pais sobre as identidades de gênero dos seus filhos tornou-se um importante tema de debate nos Estados Unidos.