Modo Anônimo não é realmente privado? Google excluirá dados coletados

“O Google rastreia e coleta o histórico de navegação do consumidor e outros dados de atividades na web, independentemente das salvaguardas que os consumidores adotam para proteger a privacidade de seus dados ”, declarava reclamação feita no tribunal federal de San Jose, Califórnia.

Uma ação coletiva de 2020 fez a empresa Google concordar em destruir dados coletados no modo de navegação anônima. A função, representada por um ícone de chapéu fedora e óculos, permite que outros usuários do dispositivo não tenham acesso à sua atividade.

As partes chegaram a um acordo em dezembro, mas detalhes do documento foram tornados públicos na última segunda-feira, 1º abril.

“Este acordo é um passo histórico no sentido de exigir que as empresas tecnológicas dominantes sejam honestas em suas representações aos usuários sobre como as empresas coletam e utilizam dados dos usuários”, destaca a introdução do documento.

