Ceará é sexto estado em pedidos de bloqueio pelo app Celular Seguro

Os dados, compartilhados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) nesta terça-feira, 2, mostram São Paulo, com 1.938 solicitações, em primeiro lugar, seguido pelo Rio de Janeiro (917pedidos). Na lista, o Ceará aparece com 396 requerimentos .

Em uma semana de funcionamento do aplicativo “Celular Seguro” , o Ceará alcançou a sexta posição do País em número de pedidos de bloqueio de aparelhos no Brasil. A iniciativa busca dificultar os roubos e furtos de celulares em território nacional.

O programa, lançado em 19 de dezembro, ultrapassou um milhão de cadastros de usuários em menos de duas semanas. A ferramenta já recebeu 7.005 alertas referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos.

Aplicativo ‘Celular Seguro’: veja lista de estados



Confira a lista dos 10 estados que solicitaram o bloqueio de aparelhos no Brasil, incluindo o Ceará.

São Paulo - 1.938 Rio de Janeiro - 917 Pernambuco - 592 Bahia - 537 Minas Gerais - 466 Ceará - 396 Amazonas - 341 Pará - 270 Distrito Federal - 260 Paraná - 228

Aplicativo ‘Celular Seguro’: ferramenta não apresenta opção de desbloqueio



Sem a opção de desbloqueio no aplicativo, em caso de recuperação do aparelho pelo usuário é preciso solicitar os acessos entrando em contato com a operadora, bancos e outros. De acordo com o MJSP, cada empresa segue um rito diferente para a recuperação dos aparelhos e das contas, descrito nos termos de uso.

Para Alberto Jorge, a instalação do aplicativo é, sem dúvidas, uma opção viável em termos de cibersegurança, ao minimizar o vazamento de dados no aparelho do usuário em apenas um clique.

A vítima realiza o bloqueio acessando um site no computador ou indicando no aplicativo pessoas de sua confiança, autorizadas a bloquear o celular em caso de roubo, furto ou extravio. Após o processo, ainda é recomendado registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.).