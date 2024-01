Flávio Bolsonaro elogia programa "Celular Seguro", do Governo Lula

“É uma iniciativa inteligente para tentar reduzir uma prática que aterroriza a população. Espero que surta efeito”, afirmou em entrevista para o colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), elogiou o programa “Celular Seguro” lançado nesta semana pelo Governo Lula, com objetivo de bloquear remotamente celulares roubados.

“Dez dias antes de o Cappelli fazer o anúncio, eu havia protocolado um projeto de lei no Senado com o mesmo objetivo, para que a autoridade policial comunique à Anatel os casos de roubos e furtos para agilizar o bloqueio”, completou o senador. Ele espera que o lançamento do programa “Celular Seguro” impulse o seu projeto a virar lei.

Entenda como funciona o programa

Lançado na terça-feira, 20, pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, o programa “Celular Seguro” tem objetivo de inibir roubos de celulares, promovendo a busca e o bloqueio dos aparelhos de forma imediata.

O projeto está disponível em versão desktop, no site celularseguro.mj.gov.br, e para baixar gratuitamente no celular, tanto em sistemas iOS quanto nos Android. É importante lembrar que o Ministério da Justiça não envia links para cadastro no programa.

Além disso, o Ministério afirma que os dados dos usuários serão protegidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Assim, as informações das pessoas não podem ser usadas pelos órgãos do governo.