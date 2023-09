No último dia de CS:GO, fãs se despedem do popular jogo de tiro

O Brasil foi um dos cenários mais importantes de CS:GO. Crédito: Divulgação/Game XP

Após 11 anos de seu lançamento, em 2012, o Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) chegará ao seu fim, nesta quarta-feira, 27. O jogo, do começo ao fim, foi popular entre os fãs brasileiros e trouxe fama e holofotes a diversas personalidades. Na Steam - plataforma na qual se pode adquirir o jogo -, sempre foi bastante popular e sua continuação aumentou a popularidade. No mês de agosto, o CS:GO registrou um pico de 1,3 milhão de jogadores online ao mesmo tempo, segundo o Steam Charts.

CS GO: conheça o jogo

A franquia Counter-Strike teve seu primeiro lançamento em 1999 e está indo para sua quinta versão da série principal. O jogo, em tese, é uma versão em primeira pessoa e multiplayer de uma batalha entre terroristas (TR) e contra-terroristas (CT). Apesar de o jogo contemplar vários modos, o principal, que é aquele representado durante as competições, é o 5x5, no qual ganha a equipe que eliminar todos os adversários. Na partida competitiva, cada round tem dois minutos de duração, e vence quem conquistar 16 rounds primeiro. Em caso de empate em 15 a 15, a partida vai para a prorrogação, onde se jogam mais seis rounds, e ganha quem chegar aos 19 primeiro. Uma mudança do CS:GO para o CS2 é a diminuição de rounds para se conquistar a partida; anteriormente, eram 16, na versão que será lançada serão apenas 13. EA Sports FC 24: VEJA preço, versões e tudo sobre o novo Fifa CS GO: popularidade no Brasil O jogo sempre foi popular entre os brasileiros, onde o streamer Gaules foi um dos precursores que ganhou fama através do jogo. Hoje ele é um dos embaixadores do CS no Brasil e soma mais de 4 milhões de seguidores na Twitch, sua plataforma de transmissão.

O Major (uma espécie de Copa do Mundo do jogo) é a maior honraria que se pode conquistar no cenário mundial de Counter-Strike. O Brasil teve dois times campeões do Major, ambos durante o ano de 2016, com a Luminosity Gaming (LG) e a SK Gaming. Tanto as equipes da LG e SK tiveram os mesmos jogadores, o time bicampeão do Major era formado por: Gabriel "FalleN", Fernando "fer", Marcelo "coldzera", Lincoln "fnx", Epitácio "TACO" e Wilton "zews". Nomes que se tornaram populares no cenário de e-Sports nacional e trouxeram sua popularidade a outras equipes, como a Furia e a MiBR, que hoje somam milhares de seguidores e adeptos.

CS GO: expectativa para o CS2 Argeu Filho é jogador de CS:GO e colecionou mais de 2000 horas de jogo. Ele contou ao O POVO suas expectativas para o próximo lançamento. "Sinto que temos mais chances com a entrada do novo jogo, o meta muda e quando estávamos no final do CS:GO, o Brasil estava em uma crescente no cenário mundial, com a Imperial, Fúria e MiBR (equipes competitivas de CS), creio que melhorem o nível para o CS2", explicou.