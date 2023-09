Fifa divulga indicados ao Prêmio Puskás com gols de dois brasileiros

Gols de Bia Zaneratto na Copa do Mundo Feminina e de Guilherme Madruga na Série B figuram entre os 11 indicados. Votação popular vai até 10 de outubro

A Fifa divulgou, na manhã desta sexta-feira, 22, os 11 indicados ao Prêmio Puskás, que faz parte do The Best 2023. Dentre os nomes, dois tentos foram marcados por brasileiros: Bia Zaneratto pela Seleção Brasileira e Guilherme Madruga pelo Botafogo-SP. É possível votar pelo site da entidade até o dia 10 de outubro.

O tento de Bia Zaneratto ocorreu na vitória do Brasil por 4 a 0 contra o Panamá, na estreia da Seleção na Copa do Mundo Feminina. Após tabela entre Debinha e Adriana, Ary Borges recebeu na área, tocou para trás e Zaneratto balançou as redes.