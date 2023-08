Amazon tem descontos de até 80% e frete grátis em saldão do Dia do Cliente

O Saldão do Cliente Amazon é um evento em comemoração ao dia do cliente que traz descontos em diversos produtos. Saiba mais sobre o evento

A Amazon anunciou o saldão depois que o Submarino e Americanas fizeram uma promoção com livros a R$5,99 nessa sexta-feira, 18.

Os assinantes do Amazon Prime terão, além dos descontos, frete grátis na entrega dos produtos.

O Saldão do Cliente da Amazon é um evento criado para comemorar o dia do cliente, que será em 15 de setembro. Os clientes podem aproveitar o período para conseguir bons descontos em diversos produtos, que chegam a 80%.

Amazon: Saldão do Cliente acontece esta semana

O Saldão do Cliente Amazon ocorre de 21 a 25 de agosto, por meio da página oficial do evento, no site.

Os usuários podem assinar Amazon Prime, serviço de assinatura da Amazon, para terem frete grátis no Saldão do Cliente.

Amazon: Como aproveitar o Saldão do Cliente

Aqui vão algumas dicas para aproveitar melhor as promoções do Saldão do Cliente.

Pesquise por filtros

Para ir mais rápido para a página do produto que você deseja, utilize os filtros na parte superior da página. Assim, pode ver apenas as promoções dos produtos nos quais você tem interesse.

Ofertas relâmpago

Nas “ofertas relâmpago”, é oferecido um número limitado de descontos em um item. Para encontrar as melhores promoções, procure pelos itens que estão marcados como “Oferta”.



Uma barra de status apresenta a porcentagem das ofertas que já estão reservadas e um cronômetro indica o tempo restante para adicionar o item no carrinho.