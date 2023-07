Amazon Prime Day 2023: o que é, quando é, oferta, dicas e mais

Os assinantes do pacote Prime, da multinacional Amazon, participarão do Amazon Prime Day 2023 entre os dias 11 e 12 de julho no Brasil. O evento, que possui sua própria página no site, oferece benefícios e descontos exclusivos para os consumidores.

O serviço de assinatura Amazon Prime oferece 30 dias de teste gratuito para novos membros. Após o período, o custo pode ser estabelecido entre 14,90 reais por mês ou 119 reais por ano, dependendo do plano escolhido.

Acesse antecipadamente a página do Amazon Prime Day

A página oficial do Amazon Prime Day, incluída no site, apresenta as principais ofertas das 48 horas de desconto. Entre os setores disponíveis, estão os dispositivos da Amazon, livros, beleza e cuidados pessoais, eletrônicos e papelaria.

A Amazon geralmente oferece promoções nos dias e semanas que antecedem o evento, no “Esquenta Prime Day”.

Amazon Prime Day 2023: Use filtros de pesquisa

O Amazon Prime Day oferece várias opções diferentes, o que pode confundir ou retardar a compra do produto desejado. Nesse caso, é importante utilizar os filtros de pesquisa e prestar atenção ao selo “Oferta Prime Day".

O selo aparece na página de detalhes do objeto, ao fazer uma busca no site, na página principal e também na página do Prime Day, segundo informa a empresa.

Amazon Prime Day 2023: Foque nas “Ofertas Relâmpago”

As Ofertas Relâmpago possuem uma barra de status com a porcentagem da oferta Crédito: Reprodução/Amazon Brasil

As “Ofertas Relâmpago” são descritas pela Amazon como “uma promoção na qual um número limitado de descontos é oferecido em um item por um curto período”.

Uma barra de status apresenta a porcentagem das ofertas que já estão reservadas e um cronômetro indica o tempo restante para adicionar o item no carrinho.

É possível entrar em uma “lista de espera”, caso o status indique que 100% dos descontos já foram reservados por outros clientes.

Como entrar na lista de espera

A Amazon indica quatro pontos para conseguir acessar a lista de espera, reproduzidos na íntegra a seguir:

Selecione entrar na lista de espera em uma Oferta Relâmpago.

Quando você for o próximo na lista de espera, você verá um alerta no canto superior direito da sua página da Amazon indicando que a oferta está disponível. Se você tiver o aplicativo mais recente da Amazon e tiver ativado as notificações, você receberá uma notificação no seu telefone.

Adicione a oferta ao seu carrinho dentro do prazo indicado. Você será removido da lista de espera se não adicionar a oferta ao carrinho dentro do prazo indicado.

Finalize a compra e resgate o desconto. Se você não finalizar a compra dentro de 15 minutos, a oferta será disponibilizada para o próximo cliente na lista de espera.

Amazon Prime Day 2023: Faça uma lista de desejos

Antes do Amazon Prime Day começar, selecione os produtos de interesse e tente focar nas prioridades estabelecidas em sua lista de desejos. A ação pode evitar compras impulsivas.

A adição na lista de desejos da Amazon oferece notificações sobre os descontos oferecidos, o que ajuda na hora de encontrar as melhores ofertas.

