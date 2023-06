Inelegibilidade de Bolsonaro é assunto mais comentado do Twitter

A inelegibilidade do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), em julgamento nesta sexta-feira, 30, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dominou o ranking dos assuntos mais comentados do Twitter do Brasil no início da tarde. Expressões como "Grande Dia", "Tchau, querido" e os nomes do ex-mandatário e da ministra Carmen Lúcia integram o topo da lista.

O termo "Bolsonaro Inelegível" ocupa o primeiro lugar da classificação, com mais de 136 mil menções.

"BOLSONARO INELEGÍVEL ATÉ 2030!!! EU FICO MUITO TRISTE COM UMA NOTÍCIA DESSAS. GRANDE DIA!", ironizou uma internauta.

"Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Próximo passo é cadeia para o pior presidente da história do Brasil", publicou outro usuário na rede social.

O julgamento de Bolsonaro

TSE formou maioria nesta sexta-feira, 30, no julgamento de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) proposta pelo PDT para tornar Bolsonaro inelegível em razão de uma reunião com embaixadores realizada no Palácio do Alvorada em julho do ano passado, em que ele fez acusações infundadas sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas.

De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada, 47% dos brasileiros são favoráveis à inelegibilidade de Bolsonaro.

Até o fechamento deste texto, o placar do julgamento está em quatro votos favoráveis a um contrário, do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A expectativa é de que o ministro Kassio Nunes Marques, indicado do ex-presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF), vote contra a inelegibilidade, enquanto o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deve votar a favor, fechando a conta em cinco a dois.