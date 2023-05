Google vai passar a excluir contas que estejam inativas há mais de dois anos

Todas as contas do Google que estão inativas há mais de dois anos vão começar a ser excluídas a partir de dezembro de 2023. De acordo com o portal de notícias Terra, a iniciativa foi anunciada pela multinacional americana nesta terça-feira, 16, e se aplica apenas às contas pessoais.

Conforme anunciado pela empresa, a medida visa aumentar a segurança na internet, pois contas abandonadas podem ser utilizadas por "pessoas mal-intencionadas". Além de afetar contas do Gmail, ação também vai impactar produtos como: Docs, Drive, Meet, Agenda, YouTube e Google Fotos.

A medida entrou em vigor hoje, mas as exclusões só vão ocorrer no fim deste ano. Primeiro, devem ser excluídas as contas que foram criadas e "nunca mais utilizadas".

No entanto, antes disso acontecer o usuário deve receber uma série de notificações, tanto para o endereço de e-mail associado à conta quanto para o e-mail de recuperação, alertando sobre a ação.

Para manter a contar e evitar ter ela excluída, é necessário fazer login pelo menos uma vez a cada dois anos. Também é importante realizar ações como:

Ler ou enviar um e-mail;

Usar o Google Drive;

Assistir a um vídeo do YouTube;



Baixar um aplicativo na Google Play Store;



Usar a Busca do Google;



Usar o Login com o Google para fazer login em um aplicativo ou serviço de terceiros.



O Google Fotos tem uma política de exclusão própria e precisa ser acessado independentemente.