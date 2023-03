'Desafio do galão': Trend do Tiktok deixa quase 50 estudantes hospitalizados nos EUA

A trend chamada de 'Desafio do galão' incentiva e ensina os jovens a prepararem uma mistura de bebidas; entenda o caso

Uma trend no Tiktok conhecida como 'Desafio do galão' tem gerado polêmica após estudantes da Universidade de Massachusetts Amherst (UMass) ficarem hospitalizados no último sábado, 4. Ao todo, 28 ambulâncias foram chamadas para atender 46 alunos.

A trend chamada “Borgs”, abreviação para “Blackout Rage Gallon” - algo como Galão do Desmaio, em português - incentiva e ensina os jovens a prepararem uma mistura de bebidas em um galão de água e tomá-la.

A bebida consiste em uma mistura de água, bebida alcoólica, alguns eletrólitos - a fim de evitar ressaca e desidratação - e outros aditivos para dar sabor. Alguns “borgs” chegam a conter metade de garrafa de vodka.

Consumir muito álcool pode “fatal"

Em entrevista ao jornal CBS News, o diretor do Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Institutos Nacionais de Saúde, Dr. George F. Koob, disse que consumir tanto álcool pode ser “fatal para a grande maioria das pessoas”

Nenhum caso grave

Apesar de não haver confirmação de que todas as 28 ambulâncias tenham sido chamadas para atender somente os alunos alcoolizados, sabe-se que não houve nenhum caso grave e todos foram liberados.

A universidade afirma que todos os alunos passam por um programa educacional sobre consumo de álcool, o qual inclui discussões sobre "o tamanho das bebidas padrão e os riscos fisiológicos e médicos do consumo excessivo de álcool".

