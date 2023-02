Hablo mesmo: veja guia para entender siglas, expressões e gírias da geração Z na internet

Confira o guia com algumas siglas, expressões e gírias utilizadas atualmente pela geração z na internet. A lista apresenta ainda a origem e o significado de cada uma delas

Tankar, rushar, tá na disney... Parece que está cada vez mais difícil conseguir acompanhar as gírias utilizadas pela geração Z (pessoas que nasceram entre 1995 e 2010) que se popularizam muito rápido com a ajuda da internet, especialmente das redes sociais.

Acompanhar o que os jovens estão dizendo nos dialetos que parecem indecifráveis, não é uma tarefa fácil. Isso porque se de um lado, as expressões são ditas em diálogos comuns com dada vez mais frequência, por outro, elas caem em desuso com a mesma velocidade que se propaga.

O que era dito ontem pelos jovens, pode estar obsoleto hoje. Quem não se lembra da expressão "cringe"? Termo usado - não faz muito tempo - para denominar algo brega. Pois é. Utilizá-la hoje pode significar que você já é cringe.

Mas, se você não consegue acompanhar e, por vezes, se depara com uma nova expressão, não precisa se sentir um ET. O POVO preparou um guia com algumas expressões utilizadas hoje e a origem de cada uma delas.

Confira significados das gírias, expressões e siglas usadas pela geração Z na internet e nas redes sociais (Foto: Arquivo)



Confira algumas expressões usadas pela geração Z e o significado de cada uma delas

Tankar: O que é tankar? O termo é muito usado quando é preciso “aguentar” ou “suportar” algo para conseguir um objetivo.

Meteu essa: A expressão é um dos vários bordões do streamer brasileiro Casimiro. Durante as transmissões, ele solta várias frases, porém, "meteu essa" é um clássico. Ela pode ser entendida como "é sério isso?".

Habla mesmo ou Hablo mesmo: Outro bordão bastante utilizado pelos jovens da geração Z, é a expressão "habla mesmo", criado pela youtuber Belle Belinha, que já coleciona outros dizeres famosos como "cadê o banheiro dos não binários?". “habla mesmo” é usada para dizer algo com muita convicção.

Lá ele: Embora seja uma gíria usada há algum tempo na Bahia, ela ganhou notoriedade durante a Copa do Mundo do Catar por causa do mascote oficial, o "LaLa'eeb". A gíria já teve até participação em músicas.

Mas afinal, qual o significado de Lá ele? A forma de falar soa parecido com o dito. De acordo com o Dicionário Informal, ela significa "outra pessoa, não eu". Entretanto, outro sentido defendido por muitos é que essa seria uma forma para se defender de uma frase de duplo sentido.

Bluepill: O siginficado de Bluepill faz referência do filme "Matriz", onde a pílula vermelha que o protagonista escolhe tomar. Com adaptações para a realidade, redbill significa algo descolado.

Rushar: Esse é outro termo que vem do mundo gamer. E o jogador utiliza tal fala para correr a um local específico do jogo. Levando para o cotidiano, rushar é usado quando é preciso correr para chegar ao trabalho ou a sala de aula, por exemplo. Assim, o significado de Rushar é se apressar ou simplesmente correr.

Biscoiteiro: Essa é a pessoa que faz de tudo para chamar a atenção, geralmente na internet. Seja postando uma selfie ou escrevendo um textão, o "biscoiteiro" tem o objetivo de receber elogios dos outros.

Tá na Disney: Essa gíria ficou popular através dos streamers Felipe "YoDa" e Bruno "aXt", e quer dizer "tá maluco?". Geralmente as pessoas falam quando um jogador comete algum erro de amador na partida.

Confira significados das gírias, expressões e siglas usadas pela geração Z na internet e nas redes sociais (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)



“Foi de” e seus derivados: O que é? O que significa? Como usar?

Foi de arrasta pra cima: Uma das expressões do momento, "foi de arrasta" para cima é utilizado para dizer que alguém morreu ou algo se quebrou. Ela tem sua origem na antiga função dos Stories do Instagram.

Outras expressões como foi de comes e bebes, foi wakanda forever na horizontal, foi de base, foi de berço, são eufemismo para morte.

Foi de americanas: Com as últimas notícias sobre a dívida de quase R$ 43 bilhões, essa variante da gíria “foi de” gerou uma brincadeira na internet. O termo significa que “faliu”, “acabou o dinheiro”.

Siglas usadas pela geração Z nas redes sociais e seus significados:

F: F*da

FDS: fod*-se

SS: sim

NN: não

TMJ: tamo junto

PPRT: papo reto

BTF: boto fé

NTJ: não tem jeito

