Gmail fora do ar? Instabilidade relatada nesta segunda-feira, 27

A dificuldade de acesso ao sistema de e-mail também foi relatada em outros países; confira a resposta do Google

A instabilidade do serviço de e-mail do Google, conhecido como Gmail, foi notada por seus usuários na manhã desta segunda-feira, 27, no Brasil. Além dos brasileiros, outros países foram afetados, como os Estados Unidos e a Índia.

Os relatos da dificuldade de acesso atingiram o seu pico por volta das 10 horas (horário de Brasília) no País, com desabafos nas redes sociais sobre a mensagem de erro exibida na tela.

“O servidor encontrou um erro temporário e não pôde completar a sua solicitação. Por favor tente novamente em 30 segundos”, relatava o aviso em inglês.

Gmail fora do ar? Google responde sobre instabilidade

Em resposta ao público, a empresa de tecnologia Google declarou estar investigando a causa da instabilidade.

O problema relatado pelos usuários foi resolvido, com a volta do funcionamento do Gmail.

Confira as opiniões sobre a instabilidade no Gmail

As brincadeiras sobre os problemas no serviço de e-mail também foram compartilhadas pelas redes sociais, como o Twitter, entre os brasileiros.

sabendo que o gmail caiu pelo twitter pq se dependesse da minha pessoa n saberia nunca pic.twitter.com/11kHGyDhyd — kath ४ (@lovscruels) February 27, 2023

poxa o gmail saiu do ar infelizmente não posso mais trabalhar hoje — thay (@aquaryane) February 27, 2023

Se até o Gmail tá instável hoje não espere muito de mim — Gui (@guijobre) February 27, 2023





