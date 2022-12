Twitter Spaces fica fora do ar após desentendimento de Elon Musk com jornalistas

O Twitter Spaces está temporariamente suspenso pelo dono da plataforma Elon Musk. A ferramenta permite que perfis da rede social abram chats de voz para conversar sobre temas diversos em grupo. No entanto, após o bilionário ter tido desentendimento com jornalistas, a ferramenta saiu do ar na noite dessa quinta-feira, 15.

A suspensão do recurso acontece depois de Musk ter suspendido contas jornalistas de portais renomados, como The New York Times e da CNN americana, por estarem supostamente compartilhando informações privadas sobre a localização do jato do bilionário. Os jornalistas tiveram as contas suspensas por sete dias na plataforma.

Para debater a decisão de Musk sobre a suspensão das contas, a jornalista Katie Notopoulos abriu um Spaces, que contou com a participação de mais de 30 mil pessoas simultaneamente, entre eles jornalistas que tiveram as contas suspensas, como Drew Harwell, do Washington Post, e Matt Binder, do Mashable.

O chat recebeu brevemente a participação de Elon. Ele afirmou que qualquer um que divulgasse informação privada de outra pessoa seria suspenso. “Mostrar a informação em tempo real sobre a localização de alguém é inapropriado. Você revela informação privada, você é suspenso, fim da história”, disse Musk durante a sessão de conversa no Twitter.

Em resposta, os jornalistas se defenderam da acusação, alegando que não haviam postado informação privada sobre Elon. Após a defesa, Musk se desconectou do Spaces de maneira abrupta. Depois do ocorrido, a ferramenta saiu do ar, enquanto que a sala aberta por Katie continuava acontecendo.

Em seu perfil da rede social, Katie brincou que já foi removida de diversas plataformas, mas que sorria quando lembrava que “destruiu” toda uma funcionalidade do Twitter.