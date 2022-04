WhatsApp: chamada em grupo com mais de 30 pessoas; como fazer?

Nova atualização no app sinaliza a chegada próxima da nova plataforma da empresa: o WhatsApp Comunidades; veja como fazer chamada em grupo com mais de 30 pessoas

O aplicativo de mensagens WhatsApp aumentou o limite de participantes em uma chamada em grupo: agora, 32 pessoas podem estar presentes em uma mesma ligação de áudio. A atualização, que chegou para aparelhos Android e iOS (Apple), demonstra um salto exponencial: antes, somente oito pessoas podiam participar de uma ligação.

O mecanismo está disponível para celulares que comportarem a versão 22.8.80 do iOS e 2.22.8.79 no Android. Outras novidades construídas para facilitar a experiência do usuário ao utilizar o aplicativo em relação aos áudios foi a possibilidade de ouvir fora das janelas de conversa e acelerar a sua velocidade.

Chamada em grupo no WhatsApp: veja passo a passo

Para iniciar uma chamada em grupo com, no máximo, 32 pessoas, siga o passo a passo:

Clique no botão que indica as "Chamadas", no canto inferior esquerdo da tela Clique no ícone no canto superior direito, um telefone com o sinal de "+" Selecione a opção "Nova chamada em grupo" e escolha os contatos com os quais deseja falar Clique no ícone do telefone e inicie a chamada em grupo

Lembrete: só é possível iniciar uma chamada com contatos que estão salvos no celular do usuário.

WhatsApp: o futuro do app

As próximas atualizações previstas são o aumento considerável do limite de tamanho de arquivos compartilhados, que passa de 100MB para 2GB, e a possibilidade de responder só com emojis no chat, como já acontece no Facebook e no app de mensagens proprietário da Apple, o iMessage.

As inovações na experiência do usuário são investimentos do WhatsApp que preparam a plataforma para o lançamento do WhatsApp Comunidades, que vai permitir a união de diversos grupos em um só local; a novidade está em fase de testes em alguns países, mas, no Brasil, só poderá ser testado após as eleições.

